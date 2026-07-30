В Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске планируют расширить перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской мэрии.

В список вошли 387 адресов. Это здания на улицах Автогенной, Аренского, Бурденко, Добролюбова, Дунаевского, Игарской, Красный Факел, Малыгина, Первомайской, Полярной, Портовой, Стофато, Стрелочной, Шатурской, Ярослава Гашека и других.

Действующий перечень аварийных домов был утверждён постановлением мэрии 27 марта 2024 года. Новый документ предусматривает его актуализацию за счёт дополнительных объектов, признанных непригодными для проживания.

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