На новосибирском авиафестивале в Мочище отменили шоу дронов

Пролет дронов на авиашоу отменили. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В программе авиашоу «Вива Авиа!», которое пройдёт на аэродроме Мочище под Новосибирском, не будет запланированного выступления беспилотников. Об изменениях рассказал председатель совета аэродрома Мочище Александр Осокин.

- Мы рассматривали возможность проведения светового шоу с участием дронов, мы были готовы подписывать договор, однако в итоге решили отказаться от этой идеи и перенести её на следующий раз. Такое решение связано с необходимостью обеспечить максимальную безопасность участников и гостей мероприятия в текущих условиях, - сообщил Осокин на пресс-конференции ТАСС.

Несмотря на корректировку программы, авиашоу сохранит свой масштаб. В небе над аэродромом зрители увидят более сотни самолётов и вертолётов, а также показательные прыжки около 70 парашютистов, приехавших из разных регионов России.

В этом году фестиваль приурочен сразу к двум памятным датам: 110-летию со дня создания морской авиации Военно-морского флота России и 95-летию Военно-транспортной авиации страны.

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