Мужчину арестовали за избиение женщины в магазине Кузбасса

После конфликта в торговой точке дебошир получил арест и штраф Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Зеленогорский Крапивинского округа мужчина избил посетительницу магазина. Суд назначил ему 10 суток административного ареста и штраф. Об этом пишет «Сiбдепо».

По данным полиции Кузбасса, 36-летний местный житель пришел в магазин за покупками, где поссорился с 39-летней женщиной. Во время конфликта он несколько раз ударил ее.

На место происшествия прибыл участковый, который задержал мужчину и доставил его в отдел полиции.

За мелкое хулиганство суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста. Кроме того, по статье о побоях, после проведения судебно-медицинской экспертизы, ему выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

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