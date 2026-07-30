Юрист Матюшенков: «Отсутствие чека не лишает человека права на защиту»

Размер выплаты зависит не от стоимости блюда, а от тяжести последствий Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Посетитель ресторана, получивший пищевое отравление, может потребовать компенсацию морального вреда и возмещение расходов на лечение. Об этом рассказал «Абзацу» кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

По его словам, одного факта ухудшения самочувствия после посещения заведения недостаточно. Чтобы доказать связь между отравлением и едой, необходимо сразу обратиться к врачу и сохранить медицинские документы, включая результаты анализов, назначения и чеки за лечение.

Эксперт отметил, что отсутствие бумажного кассового чека не лишает клиента права на компенсацию. Подтвердить покупку также помогут выписка по банковской карте, электронный чек, данные заказа в приложении, переписка с рестораном, фотографии или показания свидетелей.

Если сохранились упаковка или остатки блюда, их также рекомендуется сохранить — они могут понадобиться для экспертизы.

Кроме возврата денег за некачественную еду и возмещения расходов на лечение, пострадавший вправе потребовать компенсацию морального вреда. Ее размер суд определяет с учетом тяжести состояния, продолжительности болезни и других обстоятельств.

Если ресторан откажется добровольно удовлетворить требования потребителя, суд может дополнительно взыскать с заведения штраф в размере 50% от присужденной суммы.

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