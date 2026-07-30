Японский блогер Хидэ Масуи посетил Новосибирск

Путешественник объехал 47 префектур Японии и теперь покоряет Россию Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Японский блогер Хидэ Масуи, объехавший все 47 префектур Японии, продолжает путешествие по России. В рамках своего маршрута он посетил Новосибирск и назвал его жарким местом, хотя с детства слышал, что Сибирь — самое холодное место на земле. Об этом пишет Altapress.ru.

Хидэ-сан впервые в Сибири. Он приехал в Россию по обмену в 2010 году, а с 2014-го живет в Москве. Сейчас преподает японский язык и рассказывает о культуре Японии, а возвращаясь на родину — о России.

— Мировоззрение резко расширилось — не знал, что летом в Сибири так жарко, — поделился блогер.

В Новосибирске он отметил +27 градусов. Затем отправился в Барнаул, где его встретила спасительная гроза.

В путешествиях Хидэ вдохновляется классической русской литературой и подписчиками, которые показывают ему любимые места своих городов. Его маршрут по Сибири включает Красноярск, Новосибирск, Барнаул и Горно-Алтайск.

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