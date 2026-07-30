В двух районах Новосибирска до конца августа ограничили движение

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ленинском и Советском районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
До 18 августа на 7,5 метра сужена проезжая часть улицы Новогодней в районе дома № 23 на улице Геодезической.
До 28 августа на 3 метра ограничено движение на улице Динамовцев в районе дома № 16. Здесь ремонт теплотрассы выполняет МУП «Энергия».
Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на указанных участках.
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