В двух районах Новосибирска до конца августа ограничили движение

Проезд сузили из-за ремонта теплотрасс Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском и Советском районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

До 18 августа на 7,5 метра сужена проезжая часть улицы Новогодней в районе дома № 23 на улице Геодезической.

До 28 августа на 3 метра ограничено движение на улице Динамовцев в районе дома № 16. Здесь ремонт теплотрассы выполняет МУП «Энергия».

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на указанных участках.

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