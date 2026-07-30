Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+25°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 11:27

ИИ помог задержать три тысячи преступников в Новосибирской области с начала года

Эффективность системы «Безопасный город» превысила показатели всего прошлого года
Екатерина ХАЛИМОВА
Эффективность системы «Безопасный город» превысила показатели всего прошлого года

Эффективность системы «Безопасный город» превысила показатели всего прошлого года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала 2026 года с помощью технологий искусственного интеллекта задержали 3 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Итоги работы регионального Минцифры за первое полугодие обсудили на расширенном совещании в правительстве области. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Валентина Дудникова, которая поддержала развитие цифровых проектов, информационной безопасности и технологий искусственного интеллекта.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, система «Безопасный город» уже превысила показатели прошлого года.

Сейчас к системе подключено около 5 тысяч камер. До конца года планируется установить еще 300. Кроме того, с апреля 2025 года с помощью комплекса удалось найти более 200 пропавших детей.

На совещании также отметили, что Новосибирская область входит в тройку лидеров по уровню цифровой трансформации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX