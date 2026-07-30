ИИ помог задержать три тысячи преступников в Новосибирской области с начала года

Эффективность системы «Безопасный город» превысила показатели всего прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала 2026 года с помощью технологий искусственного интеллекта задержали 3 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Итоги работы регионального Минцифры за первое полугодие обсудили на расширенном совещании в правительстве области. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Валентина Дудникова, которая поддержала развитие цифровых проектов, информационной безопасности и технологий искусственного интеллекта.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, система «Безопасный город» уже превысила показатели прошлого года.

Сейчас к системе подключено около 5 тысяч камер. До конца года планируется установить еще 300. Кроме того, с апреля 2025 года с помощью комплекса удалось найти более 200 пропавших детей.

На совещании также отметили, что Новосибирская область входит в тройку лидеров по уровню цифровой трансформации.

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