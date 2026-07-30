Под Новосибирском отстрелили медведя, вышедшего к людям

Хищник появился рядом с селом Кольцовка в Каргатском районе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каргатском районе Новосибирской области специалисты отстрелили медведя, который вышел к людям и представлял угрозу местным жителям. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе минприроды Новосибирской области.

Хищника заметили недалеко от села Кольцовка. После проверки информации специалисты Минприроды региона приняли решение о регулировании численности животного.

— Если животное продолжает находиться в границах муниципального образования и угрожает жизни населения, тогда проводится регуляция. Это единичный случай, когда происходит регуляция, когда медведь остается и представляет угрозу, — сообщили КП-Новосибирск в министерстве.

В Минприроды отметили, что медведи крайне редко выходят к населенным пунктам. Обычно после таких случаев животные самостоятельно возвращаются в лес, и необходимости в их отстреле не возникает.

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