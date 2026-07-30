Более двух тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Новосибирской области

Передвижной музей завершает работу в регионе, особый интерес к экспозиции проявила молодежь. Фото: правительство Новосибирской области.

В Новосибирской области завершает работу передвижной музей «Поезд Победы». За три дня экспозицию посетили более двух тысяч человек, в том числе сотни школьников и студентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В заключительный день работы выставку посетили заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, заместитель руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова и митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. Они поддержали проект, направленный на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

Посетители смогли ознакомиться с десятью тематическими вагонами, посвященными ключевым событиям Великой Отечественной войны.

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