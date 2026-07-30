В Новосибирске суд на 90 суток закрыл один из цехов «Тяжстанкогидропресса»

Предприятие нарушило требования промышленной безопасности Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Новосибирска приостановил работу цеха № 7 ПАО «Тяжстанкогидропресс» на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Во время разбирательства установили, что цех не соответствует требованиям промышленной безопасности. В частности, в помещении протекает кровля.

Представитель предприятия с выявленными нарушениями согласился.

Суд пришел к выводу, что организация не приняла необходимых мер для предотвращения нарушений, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха № 7 сроком на 90 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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