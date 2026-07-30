В Тогучинском районе более недели ищут 34-летнего мужчину

Мужчина в последний раз был в СНТ Мичуринец. Фото: ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В Новосибирской области пропал 34-летний Дмитрий Голомедов. С 13 июля его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров; нормальное телосложение; волосы темно-русые; глаза карие.

Во что был одет: белая футболка; черные шорты; серо-черные сандалии; черная кепка.

Если вы видели Дмитрия или знаете, где он может находиться, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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