Юрист Бондаренко назвала признаки мошенничества среди «мужей на час»

Еще до начала любых работ необходимо составить письменную смету с объемом и стоимостью задач. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

При обращении к частным мастерам по дому стоит быть бдительными и соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть на уловки мошенников. О том, как распознать недобросовестных «мужей на час» в беседе с 360.ru рассказала юрист и специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

Еще до начала любых работ специалист советует составить письменную смету, в которой будет четко прописан объем задач и их стоимость. Это поможет избежать споров о деньгах, если мастер в процессе начнёт навязывать дополнительные услуги.

– Если есть подозрение, что это мошеннические действия, что дополнительные работы навязаны, то лучше вызвать полицию, – напомнила юрист.

Кроме того, Бондаренко рекомендует настороженно относиться к мастерам, которые предпочитают расчеты только наличными.

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