В Новосибирской области изъяли 816 кг некачественной молочной продукции

За полгода исследовали 2756 проб Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области Роспотребнадзор изъял из оборота 816 килограммов молока и молочной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. За полгода исследовано 2756 проб. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

Специалисты проверили предприятия, занимающиеся производством, хранением и реализацией молочной продукции. Исследовано 938 проб по санитарно-химическим показателям, 1252 — по микробиологическим и 566 — по физико-химическим.

В 2% случаев выявлены нарушения. Сведения о некачественной продукции внесены в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Изъято 2 партии объемом 816 килограммов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX