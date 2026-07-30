В Новосибирской области изъяли 816 кг некачественной молочной продукции

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В Новосибирской области Роспотребнадзор изъял из оборота 816 килограммов молока и молочной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. За полгода исследовано 2756 проб. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.
Специалисты проверили предприятия, занимающиеся производством, хранением и реализацией молочной продукции. Исследовано 938 проб по санитарно-химическим показателям, 1252 — по микробиологическим и 566 — по физико-химическим.
В 2% случаев выявлены нарушения. Сведения о некачественной продукции внесены в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Изъято 2 партии объемом 816 килограммов.
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