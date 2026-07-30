В Новокузнецке мужчина сломал стену и поджег квартиру соседки с помощью огнемета

Кузбассовца приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке суд вынес приговор местному жителю, который устроил погром в соседней квартире с помощью самодельного огнемета. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на материалы Заводского районного суда.

Мужчина, будучи пьяным, разозлился на соседку. Он пробил молотком сквозное отверстие в смежной стене, затем поднес к нему газовый баллон и поджег его. Струя пламени проникла в чужую квартиру – загорелись обои. Пожара удалось избежать, но отделка стен серьезно пострадала.

После этого дебошир разбил металлической гардиной две оконные рамы на соседском балконе. Ущерб оценили в 39 тысяч рублей.

В суде мужчина признал вину и пообещал возместить убытки. Тем не менее его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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