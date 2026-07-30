В Новосибирске женщина на автомобиле чуть не задавила курящих людей и напала на администратора бара

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В 6.41 ГБР-75 ГВАРДИИ была направлена дежурной частью в бар на Красный проспект. Бармен, увидев, как один пьяный посетитель пырнул ножом в живот другого, испугался, нажал тревожную кнопку и распылил в помещении перцовый газ. Прибывших на вызов «гвардейцев» встретили выбегавшие на улицу люди с кашлем и слезящимися глазами. Мужчину, на которого бойцам ГБР указали как на виновника происшествия и который попытался скрыться, они задержали и затем передали полицейским. Выяснить, из-за чего между отдыхающими произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, не представилось возможным. Для пострадавшего «гвардейцы» вызвали скорую помощь, которая его госпитализировала.

В 6.43 кнопка тревожной сигнализации была нажата в круглосуточно работающем баре в 10-м Порт-Артурском переулке. Находившаяся в нетрезвом состоянии женщина приехала на собственном автомобиле к бару и, паркуясь, чуть не задавила курящих на улице людей. В заведении она проявила агрессию по отношению к администратору: схватила ее за волосы и стала трясти. Нарушительницу задержали и доставили в отделение полиции бойцы ГБР-81 Агентства Безопасности.

В 16.00 бойцы ГБР-72, прибывшие по вызову в магазин на улице Танковой, задержали мужчину, который, рассчитываясь за бутылку воды, положил на кассовый стол пневматический пистолет, чем сильно напугал кассира. От страха и неожиданности девушка подняла руки вверх и закричала. На помощь к ней пришел другой сотрудник магазина, которому покупатель отдал пистолет добровольно, без всяких угроз. Не оказывал сопротивления владелец оружия и задерживавшим его «гвардейцам». На место происшествия были вызваны правоохранители.

Также вчера вечером в Новосибирске произошли два острых семейных конфликта: около 20.00 в кофейне на Морском проспекте нетрезвый мужчина угрожал своей жене ножом, а в 21.56 другой пьяный избил возле дома по улице Лобова свою супругу, работающую в органах внутренних дел. Задержанного бойцы ГБР доставили для разбирательства в отдел полиции № 6.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 17 попыток хищения и 15 нарушений общественного порядка.