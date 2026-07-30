ХК «Сибирь» расторгла контракты с Андреем Чуркиным и Ильей Талалуевым

Защитник и нападающий покинули новосибирский клуб по соглашению сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты по соглашению сторон с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Ильей Талалуевым. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

Андрей Чуркин присоединился к новосибирской команде перед прошлым сезоном. Защитник провел 36 матчей, в которых набрал 4 очка.

Илья Талалуев перешел в «Сибирь» в результате обмена в январе 2026 года. Нападающий сыграл 9 матчей и записал на свой счет 3 очка.

В клубе поблагодарили хоккеистов за игру и пожелали им успехов в дальнейшей карьере.

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