Жителя Новосибирской области задержали по обвинению в убийстве экс-сожительницы

Женщина погибла после бытового конфликта в Каргатском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каргатском районе Новосибирской области задержали 59-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

По данным СУ СК России по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

По версии следствия, вечером 28 июля 2026 года мужчина находился в доме бывшей сожительницы в одном из сел Каргатского района. Во время бытового конфликта он избил женщину руками, ногами, а затем деревянной палкой. От полученных травм она скончалась на месте.

Фигуранта задержали, ему предъявили обвинение. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.

Следователи продолжают расследование и собирают доказательства по уголовному делу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX