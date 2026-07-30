Краеведческий музей из Татарска получил грант ВТБ

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Грант получил Историко-краеведческий музей им. Н. Я. Савченко из Татарского муниципального округа.

Средства будут направлены на создание полноценной адаптивной среды для незрячих посетителей, в том числе, установку тактильных копий музейных экспонатов, разработку тактильной навигационной системы.

Всего по итогам конкурса поддержку до 1 млн рублей получат 67 музеев и музейных организаций из 55 регионов России. Проект «Красота внутри. Краеведческие музеи России» продлится до конца 2027 года.

В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты оценивали советник генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Даценко, заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова, а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.

Среди инициатив победителей этого года – открытие ремесленных мастерских и проведение мастер-классов, реконструкция бала Александровской эпохи, создание мобильной выставки о культуре кабардинцев и балкарцев, организация турнира и гастрофестиваля вокруг казачьих сторожевых башен, разработка иммерсивного аудиогида по дому-музею декабристов, проведение инклюзивных фестивалей и другие проекты.

Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года.

Программа направлена на укрепление роли краеведческих музеев в сохранении культурного наследи, и способствует развитию современных музейных форматов, внедрению цифровых технологий и повышению доступности экспозиций для молодежи, семей и широкой аудитории.

Проект охватывает все регионы страны и продлится до конца 2027 года. По итогам нескольких этапов конкурса победители смогут получить гранты в размере до 1 млн рублей. Общий объем поддержки со стороны банка составит до 100 млн рублей.