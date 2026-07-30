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НовостиОбщество30 июля 2026 8:44

Новосибирцу удалось оспорить блокировку счета в банке после выигрыша в казино

Мужчина не мог распоряжаться деньгами из-за ошибочной блокировки
Валерия МОРГУНЕНКО
Мужчина попал в базу данных о попытках переводов без согласия клиента после того, как вывел выигрыш через третье лицо.

Мужчина попал в базу данных о попытках переводов без согласия клиента после того, как вывел выигрыш через третье лицо.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Барабинский районный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск гражданина, ограниченного в доступе к банковскому онлайн-счету из-за выигрыша в казино. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчина попал в базу данных о попытках переводов без согласия клиента после того, как вывел выигрыш из онлайн-казино через третье лицо. Из-за этого он не мог распоряжаться деньгами, получать зарплату и совершать жизненно важные платежи.

Суд пришел к выводу, что оснований для бессрочного ограничения не было – такие меры должны носить временный характер. Теперь банки обязаны исключить информацию о сибиряке из базы блокировок.

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