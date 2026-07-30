Новосибирцу удалось оспорить блокировку счета в банке после выигрыша в казино

Мужчина попал в базу данных о попытках переводов без согласия клиента после того, как вывел выигрыш через третье лицо. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Барабинский районный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск гражданина, ограниченного в доступе к банковскому онлайн-счету из-за выигрыша в казино. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчина попал в базу данных о попытках переводов без согласия клиента после того, как вывел выигрыш из онлайн-казино через третье лицо. Из-за этого он не мог распоряжаться деньгами, получать зарплату и совершать жизненно важные платежи.

Суд пришел к выводу, что оснований для бессрочного ограничения не было – такие меры должны носить временный характер. Теперь банки обязаны исключить информацию о сибиряке из базы блокировок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX