В Новосибирской области обнаружили тело в акватории водоема

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины в водоеме. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
По данным СУ СК России по Новосибирской области, 30 июля в акватории водоема нашли тело мужчины.
В ведомстве КП-Новосибирск сообщили, что Чановский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку.
Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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