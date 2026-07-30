В Новосибирской области обнаружили тело в акватории водоема

Следователи проверяют гибель мужчины в водоеме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины в водоеме. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

По данным СУ СК России по Новосибирской области, 30 июля в акватории водоема нашли тело мужчины.

В ведомстве КП-Новосибирск сообщили, что Чановский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку.

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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