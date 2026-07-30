В Новосибирске продолжается масштабный ремонт тротуаров

Параллельно в городе ремонтируют пешеходные зоны. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске продолжается ремонт тротуаров: уже обновлено 16 объектов, еще к 10 приступят в ближайшее время. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Сейчас работы ведутся на 14 тротуарах в семи районах города. Всего по программе приведут в порядок 40 тротуаров. Параллельно ремонтируют 52 пешеходные зоны по наказам депутатов – 12 из них уже завершены.

Работы включают подготовку основания, установку новых бордюров и асфальтирование. Места проведения ремонта обозначены временными дорожными знаками.

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