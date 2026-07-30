В Новосибирске водитель экскаватора получил штраф за наезд на пешехода

Мужчина проехал на красный свет и сбил женщину на пешеходном переходе Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал водителя экскаватора, который проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что водитель экскаватора DEVELON на улице Петухова проехал регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. В результате он сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет.

Пострадавшая получила вред здоровью средней тяжести.

В суде водитель признал вину, раскаялся и попросил не лишать его водительских прав, пояснив, что содержит несовершеннолетних детей, а работа связана с управлением техникой. Он также возместил потерпевшей компенсацию морального вреда.

Женщина не настаивала на лишении его права управления транспортом и подтвердила получение компенсации.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере 37,5 тысячи рублей. Постановление вступило в законную силу.

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