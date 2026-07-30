В Улан-Удэ бизнесмен не сносит шашлычную, несмотря на решение суда

Постройка появилась примерно в 2015 году. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В центре Улан-Удэ уже четыре года не могут снести шашлычную, которую построили без разрешения. Заведение находится у объекта культурного наследия. Об этом сообщает издание «Номер один».

Постройка появилась примерно в 2015 году. Земля принадлежала городу, документов на строительство не было. Шашлычная оказалась пристроена к соседнему зданию и имела с ним общие стены и коммуникации. В 2022 году суд признал ее самовольной и обязал владельца снести. Решение вступило в силу в августе 2022 года, но предприниматель его проигнорировал.

Приставы несколько раз выезжали на место, составляли акты и штрафовали владельца. В мае 2026 года комитет по архитектуре попросил суд назначить неустойку за каждый день просрочки. Сначала установили 100 рублей в день. Городские власти обжаловали это решение, и в июле Верховный суд республики увеличил сумму до 1000 рублей в день.

Теперь за год бездействия предприниматель должен будет заплатить 365 тысяч рублей. Однако пока неизвестно, заставит ли его это исполнить решение суда. Ранее он заявлял приставам, что не намерен ничего сносить. Шашлычная продолжает работать, а судебное разбирательство длится уже несколько лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX