В Бийске таролог обманом похитила 18 тысяч рублей у студентки

Молодой человек так и не вернулся. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске студентка попыталась вернуть ушедшего парня с помощью таролога, но осталась без денег. 19-летняя девушка после расставания с молодым человеком решила прибегнуть к помощи мага, сообщает издание amic.ru.

На сайте объявлений она нашла специалистку, которая обещала помочь в романтических вопросах. Та пообещала провести обряд, который вернет парня, и попросила оплатить услугу. Девушка перевела 18 тысяч рублей, после чего «таролог» перестала выходить на связь.

Молодой человек так и не вернулся. Единственное, что изменилось, – баланс на счете студентки, который уменьшился на 18 тысяч рублей.

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