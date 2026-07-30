У компании не нашлось для них мест. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске авиакомпанию «Победа» оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Перевозчика привлекли к ответственности после проверки по жалобе гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что в марте этого года в аэропорту Толмачево шестерым пассажирам, которые должны были лететь в Москву, незаконно отказали в перевозке. Причина – у компании не нашлось для них мест на тот рейс и дату, которые были указаны в билетах.

Прокуратура потребовала наказать перевозчика. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей по части 2 статьи 14.4 Кодекса об административных правонарушениях. Компания уже приняла меры, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций.

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