Гидравлические испытания теплосетей Новосибирска подходят к концу

Количество крупных дефектов, требующих масштабных ремонтов, в 2026 году выросло на 7%. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завершается сезон гидравлических испытаний теплосетей. Из 13 запланированных этапов уже проведено 11. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

По состоянию на 30 июля выявлено около 1100 дефектов – примерно на уровне прошлого года. Порядка 70% повреждений уже устранены. При этом количество крупных дефектов, требующих масштабных ремонтов, выросло на 7%, то есть 353 против 330 в 2025 году.

Ремонтные работы идут ежедневно, без выходных. Если горячая вода не появилась в обещанный срок и нет информации о причинах, жителям рекомендуют обращаться в управляющую организацию, в кол-центр СГК или в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска.

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