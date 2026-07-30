Ночная диспансеризация пройдет 25 августа в клинике Новосибирска

Обследование смогут пройти все желающие в возрасте от 18 до 49 лет. Фото: Министерство здравоохранения Новосибирской области

В Новосибирске впервые организуют ночную диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Акция пройдет 25 августа в центре «Ювентус» на улице Ленина, 55, с семи вечера до одиннадцати ночи в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

– В рамках национального проекта «Семья» регион делает всё, чтобы каждая пара могла осознанно подойти к планированию беременности и рождению здоровых детей. Мы видим, что число жителей Новосибирской области, которые приходят на репродуктивную диспансеризацию, растет. За первые шесть месяцев 2026 года это очень важное профилактическое обследование прошли 203 тысячи новосибирцев. Для сравнения – в прошлом году за аналогичный период их было 107 тысяч. Репродуктивная диспансеризация позволяет выявить риски на самых ранних этапах, предотвратить осложнения и подарить семьям уверенность в будущем. Репродуктивное здоровье – это фундамент будущего нации, – подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Обследование смогут пройти все желающие в возрасте от 18 до 49 лет – как женщины, так и мужчины. Прием будут вести гинекологи, урологи-андрологи, эндокринологи и генетики. При необходимости врачи сразу назначат УЗИ, возьмут мазки и кровь. Если найдут отклонения, помогут составить план лечения и дадут рекомендации. Предварительная запись не нужна, достаточно прийти с паспортом и полисом.

Кроме того, 5 августа в филиале на Киевской, 14 проведут диспансерный день с девяти утра до семи вечера. А 12 августа такой же день организуют в «Ювентусе» с девяти до семи. Для тех, кто планирует зачатие, 7 августа с четырех до семи вечера пройдут открытые консультации с репродуктологами из всех семи новосибирских центров ВРТ. На них расскажут о вспомогательных технологиях, квотах ОМС и шансах на беременность. На эту встречу нужна предварительная запись.

– Мы проанализировали обращения пациентов и поняли, что активный рабочий график становится серьезным барьером на пути к регулярным медицинским обследованиям. Чтобы сделать качественную медицину по-настоящему доступной, мы выходим за рамки привычного и впервые расширяем полноценный прием специалистов в вечернее время, – говорит главный врач ГБУЗ «КЦОЗСиР» Анна Вятчинина.

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