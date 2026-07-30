Новосибирца арестовали по делу об организации телефонного мошенничества

По версии следствия, он обслуживал сим-боксы для зарубежных мошеннических колл-центров. Фото: УФСБ России по Новосибирской области.

В Новосибирской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность 22-летнего местного жителя, подозреваемого в организации работы оборудования для телефонных мошенников.

По данным УФСБ России по Новосибирской области, житель Черепановского района за вознаграждение от зарубежных мошеннических колл-центров устанавливал и обслуживал оборудование для пропуска телефонного трафика.

В июле 2026 года он арендовал квартиру в Новосибирске, где разместил так называемые сим-боксы. Следствие считает, что в течение двух недель через это оборудование мошенники похищали деньги у жителей России.

По предварительным данным, ущерб от их действий составил около 5 миллионов рублей.

По материалам УФСБ Главное следственное управление ГУ МВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье о незаконном использовании оборудования пропуска телефонного трафика, совершенном организованной группой. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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