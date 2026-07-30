В Новосибирске временно закроют часть парка «Заельцовский»

Организаторы приносят извинения за неудобства. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском парке «Заельцовский» со 2 августа начнут готовиться к фестивалю исторической реконструкции. Речь идет о XII международном фестивале «Княжий двор». Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

На время монтажа сооружений и установки лагерей для участников часть парка временно закроют для посетителей. Также возможно движение спецтехники.

Организаторы приносят извинения за неудобства.

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