В Новосибирске временно закроют часть парка «Заельцовский»

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В новосибирском парке «Заельцовский» со 2 августа начнут готовиться к фестивалю исторической реконструкции. Речь идет о XII международном фестивале «Княжий двор». Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».
На время монтажа сооружений и установки лагерей для участников часть парка временно закроют для посетителей. Также возможно движение спецтехники.
Организаторы приносят извинения за неудобства.
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