Водитель уборочной техники предстанет перед судом за ДТП с погибшим

После столкновения иномарка загорелась, а водитель скончался на месте. Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении 52-летнего водителя уборочной техники, нарушившего ПДД, в результате чего погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ночью 16 мая 2026 года на улице Богдана Хмельницкого водитель уборочной техники при развороте не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю «Субару» под управлением 34-летнего мужчины.

После столкновения иномарка загорелась, а водитель скончался на месте. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Новосибирска.

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