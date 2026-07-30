В Новосибирске двое мужчин осуждены за преступления против подростков

Каждый из них получил по семь лет колонии строгого режима Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум мужчинам по уголовному делу о похищении и покушении на похищение двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал Рамазанова Т.Т. и Аллахвердиева М.Г. виновными по статьям о похищении человека и покушении на похищение двух несовершеннолетних.

Каждому назначили по семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу оба осужденных останутся под стражей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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