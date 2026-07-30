В Новосибирске двое мужчин осуждены за преступления против подростков

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум мужчинам по уголовному делу о похищении и покушении на похищение двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд признал Рамазанова Т.Т. и Аллахвердиева М.Г. виновными по статьям о похищении человека и покушении на похищение двух несовершеннолетних.
Каждому назначили по семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
До вступления приговора в законную силу оба осужденных останутся под стражей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru