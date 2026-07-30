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НовостиПроисшествия30 июля 2026 5:43

В Новосибирске двое мужчин осуждены за преступления против подростков

Каждый из них получил по семь лет колонии строгого режима
Екатерина ХАЛИМОВА
Каждый из них получил по семь лет колонии строгого режима

Каждый из них получил по семь лет колонии строгого режима

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум мужчинам по уголовному делу о похищении и покушении на похищение двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал Рамазанова Т.Т. и Аллахвердиева М.Г. виновными по статьям о похищении человека и покушении на похищение двух несовершеннолетних.

Каждому назначили по семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу оба осужденных останутся под стражей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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