Под Новосибирском отремонтировали 3 км дороги возле поселка Мусы

Эта дорога очень важна для местных жителей. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Каргатском районе завершили ремонт участка дороги, ведущей к поселку Мусы. Работы шли на отрезке с 11-го по 14-й километр трассы «10 км а/д „Н-0904“ — Мусы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эта дорога очень важна для местных жителей, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский. По ней возят детей в школу и ходит общественный транспорт. Для поселка Мусы эта трасса – единственная дорога, которая связывает их с районным центром. В этом году в порядок привели семь километров щебеночного покрытия. Ремонт продолжат в 2027–2028 годах.

На трех километрах дорожники убрали пучины, уложили новое покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Также обновили знаки и сигнальные столбики. Движение здесь интенсивное, поэтому работы вели поэтапно, чтобы не мешать водителям.

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