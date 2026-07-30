Новосибирцам стал доступен чат-бот с культурной афишей в мессенджере MAКС

Сейчас в мессенджере создано около 10 региональных сервисов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области заработал чат-бот в мессенджере MAКС «Культура на ладони: НСО». Новый сервис расскажет жителям о предстоящих концертах, выставках и спектаклях в регионе, поделились в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Кроме того, через бот можно узнать о культурных учреждениях региона, популярных местах, условиях оформления «Пушкинской карты» и льготных категориях граждан.

На заседании рабочей группы под руководством замгубернатора Валентины Дудниковой обсудили развитие экосистемы MAКС. Сейчас в мессенджере создано около 10 региональных сервисов – запись к врачу, МФЦ, телемедицина и другие. В разработке находятся сервисы для пожилых людей, в сфере спорта и для вузов.

Также продолжается внедрение цифрового ID. К проекту присоединились отели и санаторий. До конца сентября 2026 года решение внедрят во всех гостиницах с номерным фондом более 50 номеров.

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