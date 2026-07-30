В Пашино под Новосибирском ищут 45-летнего мужчину со шрамом на лице

Местонахождение Сергея Сенина неизвестно с 25 июля. Фото: ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В микрорайоне Пашино в Новосибирске пропал 45-летний Сергей Сенин. Его местонахождение неизвестно с 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Поисковики сообщили, что пропавшему 45 лет. Его рост — 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые. Особая примета — шрам на лице.

В день исчезновения на нем были светло-бежевая футболка, зеленые шорты, светло-серые кеды и темно-серая кепка.

Всех, кто знает, где может находиться Сергей Сенин, просят сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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