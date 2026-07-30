Под Новосибирском женщину обвиняют в хищении 350 тысяч рублей субсидии

Обвиняемая полностью признала вину. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чистоозерном районе прокуратура выявила факт мошенничества с бюджетными деньгами. Женщина получила от государства 350 тысяч рублей, но потратила их не по назначению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В октябре 2025 года центр занятости населения Чистоозерного района заключил с местной жительницей договор. Ей выделили единовременную помощь для открытия своего дела – она планировала оказывать парикмахерские услуги в районном центре.

Однако, как выяснили прокуроры, женщина изначально не собиралась заниматься предпринимательством. Полученные деньги она потратила на личные нужды, которые никак не были связаны с условиями договора. Бюджету области был причинен ущерб в крупном размере.

Прокурор Чистоозерного района Илья Рехлинг утвердил обвинительное заключение по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса – мошенничество в крупном размере. Сама обвиняемая полностью признала вину и уже вернула все 350 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Купинский районный суд.

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