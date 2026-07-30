С 1 августа работающим пенсионерам Новосибирской области пересчитают пенсии

Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Новосибирской области пересчитает пенсии по старости и инвалидности для 172 тысяч работающих пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.

Повышение затронет жителей региона, продолжавших трудовую деятельность в прошлом году. Размер прибавки индивидуален: учитываются зарплата за предыдущий год, страховые взносы работодателя и накопленные пенсионные коэффициенты. Максимальная прибавка составит три коэффициента. Также пересчитают пенсии по потере кормильца, если на счет умершего поступили неучтенные средства.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина подчеркнула, что перерасчет производится беззаявительно – обращаться в фонд не нужно. Пенсии в новом размере поступят в августе по обычному графику.

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