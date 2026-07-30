В Новосибирске установили новые вентиляторы на станции метро «Красный проспект»

Стоимость камеры – около 40 миллионов рублей. Фото: мэрия Новосибирска

На станции метро «Красный проспект» в Новосибирске завершили капитальный ремонт вентиляционной камеры. Работы велись в рамках программы обновления вентиляторов метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новое оборудование – вентиляторы серии ВОМД – разработано Артемовским машиностроительным заводом «Вентпром». Такие же стоят в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары. Все детали отечественные, включая электрику и шкаф управления. Стоимость камеры – около 40 миллионов рублей, на переоборудование ушел год. Вентиляторы уже прошли обкатку и запущены в работу.

Самой сложной частью проекта стала логистика, рассказал начальник электромеханической службы Игорь Сгибнев. Оборудование доставляли только ночью, когда поезда не ходят и отключают электричество. Материалы везли на дизельных дрезинах, а погрузка и разгрузка занимали по три-четыре часа. В монтаже участвовали специалисты из нескольких служб – времени было в обрез, ведь к утру движение возобновлялось.

Вентиляционные камеры нужны прежде всего для комфорта пассажиров. Но главная их задача – работа в экстренных ситуациях: при пожаре или задымлении они переключаются на специальный режим и отводят дым. В следующем году в метро планируют заменить еще две такие камеры.

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