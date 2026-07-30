Новосибирский Роспотребнадзор подтвердил занос энтеровируса в лагере «Чкаловец»

Причиной заболеваемости стал занос энтеровируса в лагерь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области завершило эпидемиологическое расследование вспышки в детском лагере «Чкаловец» и подтвердило наличие энтеровирусной инфекции у заболевших, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной заболеваемости стал занос энтеровируса в лагерь. Лабораторная диагностика подтвердила диагноз. Специалисты взяли пробы питьевой воды, воды из открытого водоема, пищевых продуктов, смывы с пищеблока и дезинфицирующие растворы.

Напомним, ранее из лагеря госпитализировали пятерых детей с подозрением на инфекцию. Смена была завершена досрочно по предписанию санитарных органов. По данным регионального минздрава, все дети в нетяжелом состоянии, троих уже выписали.

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