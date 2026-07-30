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НовостиПроисшествия30 июля 2026 4:12

Новосибирец попал под суд за обналичивание 73 тысяч рублей для мошенников

Мужчина выполнял роль курьера в схеме дистанционного обмана
Валерия МОРГУНЕНКО
Сибиряк обналичил деньги и поместил их в тайник, получив за это вознаграждение.

Сибиряк обналичил деньги и поместил их в тайник, получив за это вознаграждение.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, обвиняемому в мошенничестве: мужчина содействовал аферистам, обналичив деньги за вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В феврале 2025 года мошенники разместили в интернете объявление о продаже квадроцикла. Потерпевший из Брянска перевел 73 тысячи рублей, но товар так и не получил. Сибиряк выполнял роль курьера: забрал банковскую карту из тайника в Новосибирске, обналичил деньги и поместил их в новый тайник, получив за это вознаграждение.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суд назначил ему два года и десять месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.

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