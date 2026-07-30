В Сибири появились первые банкоматы Сбера с функцией обмена валюты

Фото: Пресс-служба Сбер

Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах по принципу «наличные за наличные». Ранее возможность обмена валюты была только в отделениях банка.

Первые валютные банкоматы Сбера в Сибири уже работают в Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Томске, Новокузнецке, Бердске и Оби (аэропорт Толмачёво).

Воспользоваться услугой может любой, при этом не нужна банковская карта. Лимит на одну операцию - 40 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Система автоматически определяет курс и итоговую сумму, что исключает необходимость предварительного уточнения условий. Если необходимо обменять сумму, превышающую лимит, нужно обратиться в офис банка.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

- Мы продолжаем обновление наших устройств самообслуживания: теперь туристам и любым желающим для обмена валюты не обязательно посещать отделение банка – наличные становятся доступны сразу по прилету в аэропорту, в супермаркете или торговом центре.

Для удобства клиентов актуальный перечень валютных банкоматов размещается на интерактивной карте. К августу функционал обмена наличной валюты будет работать на 255 устройствах Сбера по всей стране, а к концу года - на 500.

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