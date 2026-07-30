Под Новосибирском реконструировали дорогу Барабинск – Зюзя – Квашнино

Все работы завершили в установленный срок. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Барабинском районе завершили реконструкцию дороги «Барабинск – Зюзя – Квашнино». Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Стоимость объекта составила почти 190 миллионов рублей. Все работы завершили в установленный срок — 24 июля 2026 года. На участке полностью обновили земляное полотно и основание дорожной одежды. Уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, установили новые знаки и нанесли свежую разметку.

Теперь дорога стала удобнее и безопаснее. Увеличилась пропускная способность, улучшились условия для движения на расчетной скорости. Кроме того, появился круглогодичный подъезд к селу Круглоозерка и федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Новое покрытие также открывает доступ к заказнику «Кирзинский» и поможет развитию туристических баз в этих местах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX