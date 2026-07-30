Более 5000 сотрудников новосибирских предприятий обучены бережливым технологиям

Фото: Региональный центр компетенций в сфере производительности труда НСО

Проект направлен на создание условий для роста производительности труда и внедрение методов бережливого управления и производства в различных отраслях экономики страны. Экспертную поддержку компаниям оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций в сфере производительности труда.

Во время реализации проекта на предприятии, его сотрудники проходят обучение бережливым технологиям. Всего за время существования проекта – с 2019 года – эти технологии освоили более 5000 сотрудников. Обучение они проходили в том числе в региональном учебном центре «Фабрика процессов», специалисты которого проводят тренинги по шести направлениям: административному, производственному, офисному, логистическому, роботизации и работе с оборудованием.

Топ-менеджеры компаний проходят обучение по программе «Лидеры производительности» от Всероссийской академии внешней торговли, цель которой – подготовить руководителей к управлению изменениями, внедрению инноваций и повышению эффективности бизнеса. Кроме того, коллективам предприятий доступно обучение в школе Российского экспортного центра.

– Обучение – это фундамент любого успешного проекта по повышению производительности. Можно внедрить современное оборудование или цифровые системы, но без людей, которые понимают логику бережливого производства, эти инструменты не заработают в полную силу. Наша задача научить сотрудников видеть потери, задавать правильные вопросы и самостоятельно предлагать решения проблем, – отметила руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО Полина Коленченко.

С 2019 более 220 компаний региона повысили производительность труда. Выработка на этих предприятиях в среднем увеличилась на 51%, время протекания процессов снизилось на 28%.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.