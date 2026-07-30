За неделю на дорогах Новосибирска стало на 12 тысяч машин больше

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
За неделю в Новосибирске значительно выросло количество транспортных средств на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.
По данным ЦОДД, 29 июля на улично-дорожной сети города зафиксировано 383 284 автомобиля. По сравнению с предыдущей средой, 22 июля, прирост составил почти 12 тысяч машин.
Самый высокий показатель средней скорости зафиксирован на улице Станционной – 30,94 км/ч. Самый низкий – 17,86 км/ч – на улице Ватутина. В ведомстве водителей просят быть внимательными на дорогах и желают хорошего пути.
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