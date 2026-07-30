За неделю на дорогах Новосибирска стало на 12 тысяч машин больше

29 июля на улицах Новосибирска зафиксировано 383 284 автомобиля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в Новосибирске значительно выросло количество транспортных средств на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

По данным ЦОДД, 29 июля на улично-дорожной сети города зафиксировано 383 284 автомобиля. По сравнению с предыдущей средой, 22 июля, прирост составил почти 12 тысяч машин.

Самый высокий показатель средней скорости зафиксирован на улице Станционной – 30,94 км/ч. Самый низкий – 17,86 км/ч – на улице Ватутина. В ведомстве водителей просят быть внимательными на дорогах и желают хорошего пути.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX