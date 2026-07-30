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НовостиАвто30 июля 2026 3:41

За неделю на дорогах Новосибирска стало на 12 тысяч машин больше

Самая низкая средняя скорость авто зафиксирована на улице Ватутина
Валерия МОРГУНЕНКО
29 июля на улицах Новосибирска зафиксировано 383 284 автомобиля.

29 июля на улицах Новосибирска зафиксировано 383 284 автомобиля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в Новосибирске значительно выросло количество транспортных средств на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

По данным ЦОДД, 29 июля на улично-дорожной сети города зафиксировано 383 284 автомобиля. По сравнению с предыдущей средой, 22 июля, прирост составил почти 12 тысяч машин.

Самый высокий показатель средней скорости зафиксирован на улице Станционной – 30,94 км/ч. Самый низкий – 17,86 км/ч – на улице Ватутина. В ведомстве водителей просят быть внимательными на дорогах и желают хорошего пути.

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