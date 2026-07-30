У жительницы Новосибирска арестовали BMW Х6 за долг в 2,4 млн рублей

Автомобиль был в залоге у банка. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске судебные приставы арестовали автомобиль BMW Х6, который находился в автосервисе. Машину изъяли для продажи в счет погашения долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Автомобиль был в залоге у банка. У хозяйки накопилась задолженность в 2,4 миллиона рублей из-за просрочек по кредиту. Женщина стала прятать имущество и перестала реагировать на требования приставов предоставить залоговую машину.

В ходе розыска приставу стало известно, что BMW находится на территории одного из городских автосервисов. При проверке информацию подтвердили. Транспортное средство арестовали и передали на хранение взыскателю. У должницы еще есть шанс вернуть автомобиль. Для этого нужно полностью выплатить весь долг.

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