Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+26°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2026 3:11

На парковке в Новосибирске женщина за рулем «Мазды» протаранила шесть авто

Водитель остановилась только благодаря бордюру
Валерия МОРГУНЕНКО
Водитель иномарки разбила несколько машин, маневрируя по парковке.

Водитель иномарки разбила несколько машин, маневрируя по парковке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска женщина на «Мазде СХ-7», выезжая с парковки, протаранила шесть автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

Вечером 29 июля на улице Спортивной, 31/1, водитель иномарки разбила несколько машин, маневрируя по парковке. Остановить кроссовер смог лишь придомовой бордюр.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, в отношении 40-летней сибирячки, совершившей ДТП, составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

– В данном ДТП никто не пострадал, автомобиль «Мазда» помещен на спецстоянку, – уточнили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX