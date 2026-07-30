На парковке в Новосибирске женщина за рулем «Мазды» протаранила шесть авто

Водитель иномарки разбила несколько машин, маневрируя по парковке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска женщина на «Мазде СХ-7», выезжая с парковки, протаранила шесть автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

Вечером 29 июля на улице Спортивной, 31/1, водитель иномарки разбила несколько машин, маневрируя по парковке. Остановить кроссовер смог лишь придомовой бордюр.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, в отношении 40-летней сибирячки, совершившей ДТП, составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

– В данном ДТП никто не пострадал, автомобиль «Мазда» помещен на спецстоянку, – уточнили в ведомстве.

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