В Новосибирске не состоялись торги по продаже долгостроя за 79,7 млн

Комиссия не зафиксировала ни одного участника. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска не состоялись торги по продаже объекта незавершенного строительства. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Информация размещена на сайте мэрии.

Речь идет о здании на улице Толмачевской, 13/1. Степень готовности объекта – 53%. Начальная цена составляла 79,74 миллиона рублей, размер задатка был таким же – 79,74 миллиона, а шаг аукциона – 790 тысяч рублей.

По итогам приема заявок комиссия не зафиксировала ни одного участника. Аукцион не состоялся, протокол о результатах опубликовали 28 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX