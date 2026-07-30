Студенты НГУ разработали конструктор юридических документов на основе ИИ

Студенты и практикующий юрист создали платформу для подготовки юридических документов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты Новосибирского государственного университета при поддержке Стартап-студии НГУ создали платформу для подготовки юридических документов с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба вуза.

Проект «Конструктор документов» стал победителем конкурса «Студенческий стартап». В команде – три человека: выпускник НГУ, практикующий юрист Акмалжон Базарбаев, отвечающий за юридическую логику, студентка 4-го курса Елизавета Кузьмичева – за продуктовую стратегию и выпускник ФИТ Алексей Борзиков – за техническую реализацию и интеграцию ИИ.

Как отметила Кузьмичева, разработке предшествовало исследование рынка и интервью с потенциальными пользователями.

– Для нас было важно сначала убедиться, что мы действительно работаем над востребованным решением, – пояснила она.

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