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НовостиОбщество30 июля 2026 2:55

Студенты НГУ разработали конструктор юридических документов на основе ИИ

Команда проекта стала победителем конкурса «Студенческий стартап»
Валерия МОРГУНЕНКО
Студенты и практикующий юрист создали платформу для подготовки юридических документов.

Студенты и практикующий юрист создали платформу для подготовки юридических документов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты Новосибирского государственного университета при поддержке Стартап-студии НГУ создали платформу для подготовки юридических документов с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба вуза.

Проект «Конструктор документов» стал победителем конкурса «Студенческий стартап». В команде – три человека: выпускник НГУ, практикующий юрист Акмалжон Базарбаев, отвечающий за юридическую логику, студентка 4-го курса Елизавета Кузьмичева – за продуктовую стратегию и выпускник ФИТ Алексей Борзиков – за техническую реализацию и интеграцию ИИ.

Как отметила Кузьмичева, разработке предшествовало исследование рынка и интервью с потенциальными пользователями.

– Для нас было важно сначала убедиться, что мы действительно работаем над востребованным решением, – пояснила она.

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