Новые правила для школ и вузов введут в Новосибирске с 1 сентября

Контрольные теперь будут занимать не больше 10% времени. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 1 сентября в школах и вузах начнут действовать новые правила. Изменения затронут расписание, контрольные, домашние задания и поступление в вузы. Об этом сообщает KP.RU.

Контрольные теперь будут занимать не больше 10% времени по каждому предмету, а проводить их рекомендуют во вторник или среду на вторых-четвертых уроках. Школам разослали варианты расписания, но запретили переносить «Разговоры о важном» и профориентационный курс «Россия – мои горизонты».

По домашним заданиям ввели лимиты: в начальной школе – до часа, в 4–5-х классах – до двух часов, в 6–8-х – до двух с половиной, у старшеклассников – до трех с половиной часов. В Госдуме обсуждают возможность заменить домашку на творческие проекты. Детей мигрантов станет меньше из-за тестирования на знание русского языка.

В вузах правительство установит стоимость платного обучения и количество мест, сократив набор на экономистов и юристов. Выпускники колледжей смогут поступать без ЕГЭ только на профильные специальности, а на инженерные направления со следующего года принимают только с физикой. ЕГЭ по истории для гуманитарных специальностей планируют ввести через два года.

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