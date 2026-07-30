В Новосибирске в августе начнут работы по водоотведению на Ипподромской магистрали

Работы будут сосредоточены в районе развязки перед четвертым мостом и на прилегающих участках. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске 10 августа стартуют работы по водоотведению на Ипподромской магистрали. Об этом сообщает мэр города Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Они будут сосредоточены в районе развязки перед четвертым мостом и на прилегающих участках. Специалисты разработали комплекс мер: восстановление двух каскадов дождеприемных лотков на пересечении улиц Зыряновской с Сакко и Ванцетти и Маковского, а также устройство монолитной дождеприемной камеры возле дома на Серебренниковской, 26 с подключением к коллектору реки Каменки.

Контракт уже заключен, подрядчик выполнит работы за три месяца. Это снизит риски подтопления дорожной сети во время сильных дождей и снеготаяния.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX