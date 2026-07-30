Россельхознадзор провел 110 проверок новосибирских сельхозпроизводителей

Аграриям разъяснили требования закона о безопасном обращении с химикатами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала года прошли 110 профилактических визитов к местным аграриям. Мероприятия проводили с января по июль в 24 районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Проверки касались производителей, которые работают с пестицидами и агрохимикатами высокой категории риска. В июле специалисты посетили «Птицефабрику Каргатскую», «КФХ Русское Поле», «Чистоозерный плодопитомник», крестьянское хозяйство «Листвянка», «Леонис» и другие предприятия.

Аграриям разъяснили требования закона о безопасном обращении с химикатами. Отдельно говорили о том, как вносить данные в систему «Сатурн». Также консультировали по применению препаратов из государственного каталога, предупреждали об ответственности за нарушения и рассказывали о свежих поправках в законодательстве.

Больше половины визитов — 70% — провели через мобильное приложение «Инспектор». Такой формат помог быстрее доносить до аграриев важную информацию и упростил общение с проверяющими.

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